Дана Борисова ехала на свой День рождения в слезах

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Поклонники обеспокоены.Телеведущая Дана Борисова, устроившая скромную взрослую вечеринку в честь своего Дня рождения, казалось, вовсе не хотела на неё приезжать.

Свой 42-й День рождения Дана Борисова начала необычно. Направляясь в ресторан, где её ожидали гости и праздничный торт, женщина поделилась парой селфи из машины. Фотографии вызвали недоумение у поклонников, ведь на них смотрела уставшая женщина со слезами на глазах. Подписчики отметили, что грустное выражение не сходило с лица телеведущей на протяжении всего праздника.

Они предложили свои варианты плохого настроения Даны Борисовой. Некоторые посчитали, что бывший муж не пустил их совместную дочь Полину на День рождения к маме, что вызвало слёзы у женщины. Другие же говорят о разочаровании из-за приближающейся старости, которую телеведущая так неудачно старалась избежать.