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ДиКаприо может быть скоро окольцован с Камиллой Морроне

Сегодня, 12:19

Голливудский сердцеед похоже готов жениться. ДиКаприо даже познакомил возможную невесту со своей мамой.

Знаменитый актер и обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса» сейчас рядом с молодой моделью Камиллой Морроне. Вместе они с конца 2017года. Леонардо ДиКаприо всегда выбирал себе моделей.

С начала своей звездной карьеры поклонники то ли дело женили его на новых пассиях. Были у него довольно длинные отношения, например, немка Тони Гаррн. Был он с ней 2014 и 2015 года. Однако актеру уже 40, а он ни разу не был женат.

Таблоиды часто публикуют совместные фото Леонардо с Камиллой. Также известен факт о знакомстве с семьями двух влюбленных. Кто знает, может они уже и помолвлены, и вскоре завидный холостяк из «Титаника» будет окольцован.

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