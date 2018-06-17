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«Без портвешка»: Нудист Панин решил качаться для встречи с европейскими фанатами футбола

Сегодня, 12:07

Звезда «Жмурок» показал в Сети, как занимается на доске-тренажёре, удивляясь, откуда она у него даже взялась.

Панин посетовал, что раньше жилось лучше. Можно было выпить «портвешка» и прогуляться по бульвару. Сейчас все стали борцами за здоровый образ жизни, особенно перед ЧМ-2018 по футболу, и актёру волей-неволей пришлось присоединиться. Правда, сделал известный интернет-нудист это в своём стиле – тренировку он проводил полуголым. Подписчики отметили, что сомневаются в том, насколько обновлённый Панин понравится европейским фанатам ЧМ.

Однако их самих занявшийся спортом актёр порадовал. Некоторые поклонники даже поинтересовались, нельзя ли провести какую-нибудь совместную тренировку. Также фанаты подчеркнули, что Панину это будет полезно – актёр уже не молод, и, учитывая вредные привычки, нужно поддерживать тело хотя бы занятием спортом.

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