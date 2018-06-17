На лбу Кати Варнавы помещается реклама

Сегодня, 12:07

Это она показала на новой фотографии в Instagram. За 15 минут снимок оценили более 8,4 тысяч поклонников, под ним уже пестрит масса комментариев.

На лбу юмористки Кати Варнавы помещается реклама, что подтверждает новый снимок звезды в Instagram. Селебрити подписала кадр комментарием: «А сколько слов помещается на твоём лбу?». Примечательно, что на фотографии звезда экрана написала на своем лбу черным шрифтом фразу: «Здесь мог висеть ваш рекламный баннер».

Поклонники принялись комментировать снимок. Пользователь arnak_tadeski написала: «Богиня маркетинга;)», другие рекомендовали написать этот текст на носу. Юзер под ником ying_jun_ying_jun_ признался: «На моем можно и целую книгу написать». В остальном фанаты Кати Варнавы распылялись, насколько она красивая и привлекательная, несмотря на текст на самом видном месте на лице.