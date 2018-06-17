Виктория Боня утешила страдающую от одиночества Ольгу Бузову

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Телеведущая по-прежнему жалуется в Instagram на отсутствие мужчины в ее жизни. Счастливая модель решила поддержать одинокую подругу, объяснив, почему рядом с ней до сих пор нет достойного спутника.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым у Ольги Бузовой никак не складывается личная жизнь. Хотя теледива отмечает, что полностью поглощена карьерой и своей популярностью, она не перестает периодически жаловаться на свое одиночество. Недавно в своем микроблоге Бузова добавила пост, где отметила, что хотя «жизнь прекрасна, удивительна и стоит наслаждаться неповторимыми моментами», ей недостает любимого мужчины рядом, с которым очень хочется делиться этими прекрасными моментами: «Где ты? Я тебя жду».

Поддержать страдающую от одиночества Ольгу Бузову решилась модель Виктория Боня, которая дружит с телеведущей еще со времен участия в реалити-шоу «Дом-2». В комментариях она утешила Ольгу, отметив, что романтические отношения у нее сложатся лишь когда она будет к этому готова. По мнению Бони, ни один мужчина не захочет делить свою женщину с огромной популярностью, и посоветовала пока просто наслаждаться работой и развитием.

Подписчики также попытались утешить одинокую Бузову, высказав свою солидарность с мнением Виктории.