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Юлия Ковальчук и 7 жеребцов-красавцев снялись в фотосессии

Сегодня, 12:12

7 партнёров-красавцев по съёмочной площадке буквально похитили сердце певицы. Присутствие Ковальчук в кадре озарило их лица улыбками.

Юлия Ковальчук приняла участие в фотосессии для одного журнала с 7 жеребцами. Девушка на своей странице в Instagram рассказала, что она легко добилась расположения животных к себе, хотя они были очень пугливыми по началу. Ранее подобных фотосессий экс-солистка поп-группы «Блестящие» не проводила и созналась, что всегда испытывала недостаток доверия к партнёрам и не могла расслабиться в кадре, но животные так увлекли её, что она не раз повторит этот опыт в будущем.

Ковальчук похвасталась, что такие красивые фото были сделаны прямо на телефон, но так и не созналась, для какого именно журнала она снялась. Поклонники разделили мнение певицы по поводу страха перед такими сильными и волевыми жеребцами-красавцами, но нужно было просто найти с ними общий язык, чтобы боязнь сменилась на чувство любви.     

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