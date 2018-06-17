Шакира нарядила всю семью в футболки с изображением сына

Сегодня, 11:22

Сын известной певицы закончил своё первое учебное заведение, с чем певица поспешила его оригинально поздравить.

Милан Пике Мебарак в этом году получил дошкольное образование. Шакира решила продемонстрировать, как она гордится сыном, и нарядила несколько поколений семьи в футболки с его изображением, чтобы поддержать на выпускном вечере. На фотографии мальчик широко улыбается, на нём голубая мантия и квадратная академическая шапочка.

Шакира не обращалась за помощью к дизайнерам, а просто напечатала фотографию на обычных белых футболках. Поклонники хорошо восприняли оригинальную идею певицы и поблагодарили за то, что она не стала превращать семейный праздник в очередную красную дорожку с нарядами за тысячи долларов.