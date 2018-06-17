«Дом-2» по-американски»: Голая участница в масле покаталась на желтой уточке

Сегодня, 11:15

Меган Бартон Хэнсон с удовольствием показывает свои груди и ягодицы. Видео для взрослых длится 8 минут, это шокировало поклонников модели, информирует Dailymail.

«Дом-2» по-американски более откровенный в плане эротических замашек героев, чем российская версия проекта. Если в РФ участники шоу славятся скандалами и интригами, то в США голая участница в масле попросту покаталась на желтой уточке, чем за минуты расположила к себе мужскую аудиторию в большом количестве. Ролик с легкостью можно отнести к порноиндустрии.

Меган Бартон Хэнсон намазала свое тело маслом, представ перед камерой в розовом бикини. Девушка так увлеклась возле резиновой желтой уточки, что практически затерла объект своими пышными формами. Потом появляется кадр, как модель, используя Vape, выпускает дым в камеру, при этом ее грудь полностью раскрывается перед взором возбужденного зрителя.