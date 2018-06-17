VistaNews.ru


Виктория Лопырёва не понимает, почему так много людей на улицах Москвы

Сегодня, 11:04

Топ-модель Виктория Лопырёва восхищается красотой Москвы, пока прохожие оборачиваются, чтобы посмотреть на её фигуру. Жених Николай Басков тем временем не спешит присматривать за своей невестой.

 «Я всегда говорила о том, что увидеть Москву интернациональной, дружелюбной и открытой - моя мечта! И она наконец-то сбылась! Невероятная атмосфера царит везде: и на стадионах перед играми, и на улицах города в течении дня и в различных заведениях по вечерам», - так прокомментировала события вокруг ЧМ-2018 амбассадор Лопырёва.

Она призвала россиян выходить на улицы и любоваться красотами городов во время проведения ЧМ-2018. Поклонники в комментариях отметили, что на улицах Виктория встречает много людей, которые пришли смотреть не на футбол, а пообщаться с топ-моделью и послом Чемпионата. «Ты не понимаешь, почему такое происходит? На самом деле ты восхищаешься городом, а город восхищается тобой», - написала одна из подписчиц Лопырёвой. Такого же мнения стали придерживаться свыше сотни комментаторов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Модель Виктория Лопырева хочет поскорее размножаться

Николай Басков перед своей свадьбой загулял с очаровательными блондинками

Басков мечтает стать многодетным отцом

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем