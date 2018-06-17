Виктория Лопырёва не понимает, почему так много людей на улицах Москвы

Сегодня, 11:04

Топ-модель Виктория Лопырёва восхищается красотой Москвы, пока прохожие оборачиваются, чтобы посмотреть на её фигуру. Жених Николай Басков тем временем не спешит присматривать за своей невестой.

«Я всегда говорила о том, что увидеть Москву интернациональной, дружелюбной и открытой - моя мечта! И она наконец-то сбылась! Невероятная атмосфера царит везде: и на стадионах перед играми, и на улицах города в течении дня и в различных заведениях по вечерам», - так прокомментировала события вокруг ЧМ-2018 амбассадор Лопырёва.

Она призвала россиян выходить на улицы и любоваться красотами городов во время проведения ЧМ-2018. Поклонники в комментариях отметили, что на улицах Виктория встречает много людей, которые пришли смотреть не на футбол, а пообщаться с топ-моделью и послом Чемпионата. «Ты не понимаешь, почему такое происходит? На самом деле ты восхищаешься городом, а город восхищается тобой», - написала одна из подписчиц Лопырёвой. Такого же мнения стали придерживаться свыше сотни комментаторов.