Бледанс посоветовали держаться подальше от неадекватного Джигурды

Сегодня, 11:04

Пользователи на удивление резко, а главное, консолидировано отреагировали на совместную фотографию, выставленную Бледанс на своей страничке в социальной сети.

Рассмотрев снимок, на котором запечатлена актриса и «кисло-сладкая» парочка бывших супругов, поклонники Эвелины Бледанс, посоветовали ей держаться подальше от неадекватного Никиты Джигурды и Марины Анисимовой. Оба персонажа в глазах соотечественников, следящих за перипетиями российского шоу-бизнеса, уже давно сложили свое мнение о бывших супругах. По словам комментаторов снимка, «один из них шизофреник, а вторая – алкоголичка», поэтому Бледанс нужно быть осторожнее.

Пользователи устроили дискуссию на тему, годится ли разведенной паре сначала публично выливать друг на друга ведра помоев, а затем фотографироваться вместе, невинно улыбаясь. Большинство комментаторов вынесли вердикт, что в основе сомнительной популярности Джигурды и Анисимовой заложен обман, афера и желание любыми способами проявиться в средствах массовой информации. Как говорится, «хоть чучелком, хоть тушкой».