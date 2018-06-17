Разведенный Шнуров развлекается с моделями во Франции

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Новые снимки появились в Instagram Stories солиста «Ленинграда». Он посетил автогонку «24 часа Ле-Мана», где поддерживал российскую команду G-drive Racing.

Разведенный Сергей Шнуров развлекается с пышногрудыми моделями во Франции, о чем он сам рассказал поклонникам в Instagram Stories. Певец побывал во французском городке Ле-Мане, который располагается в 200 километрах от Парижа. Там проводилась автогонка «24 часа Ле-Мана», где принимали участие и российские спортсмены.

Сергей Шнуров опубликовал снимок, на котором он позирует с пышногрудыми моделями. По лицу скандального исполнителя заметно, насколько сильно ем нравится происходящее. Фанаты надеялись, что тот остепенится и помирится со своей женой Матильдой, но, скорее всего, этого не произойдет, ведь даже подруга семьи Ксения Собчак просила музыканта прийти в себя и просить прощения у оскорбленной Матильды. Эти влюбленные казались будут вместе навечно, но на деле у каждого есть свои скелеты в шкафу.