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Сын Полины Гагриной встретился с Месси перед его неудачным пенальти

Сегодня, 10:44

Певица была очень рада за сына в тот момент, когда её сын присутствовал на поле во время приветствия двух сборных. Ребёнок пристально следит за своим кумиром, который в скором не сможет реализовать пенальти для своей команды.

 На странице Гагариной в Instagram появилась видеозапись, на которой она показала начало футбольного матча. Певица громко кричит и радуется за Андрея в тот момент, когда осуществляется его мечта, и он оказывается рядом с Месси. «Нас сейчас разорвёт», - написала Полина в тексте к публикации. Мальчик пристально следил за футбольным кумиром, не отводя от него взгляда. Однако мальчик не знал, что в скором времени его кумир не сможет реализовать пенальти, которое могло принести победу его команде.

Публикация стала радостным событием не только для семьи Полины Гагариной, но и для её фанатов, которые искренне порадовались за мальчика. Хотя нашлись и те, кто начал говорить о том, что на поле Андрей попал только благодаря связям своей матери, и у него была возможность осуществить свою мечту, в отличие от обычных детей. Но многие стали рассказывать о том, что в каждом городе проходил отбор, в котором принимал участие любой желающий и на месте Андрея мог оказаться любой ребёнок. Кроме этого уже после игры в комментариях акцентировали внимание на том, что встреча мальчика с кумиром произошла перед тем, как Месси неудачно выполнил пенальти.

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