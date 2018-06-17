VistaNews.ru


Кардашьян показала уникальные детские снимки с отцом

Сегодня, 08:36

Роберта Кардашьяна называют «адвокатом дьявола» из-за работы над громким делом Симпсона, однако Ким поделилась трогательным детским фото с отцом.   

  Звезда реалити-шоу показала поклонникам в своём официальном Instagram-аккаунте уникальные детские снимки со своим отцом Робертом Кардашьяном, умершим в 2003 году. «Мне так тяжело на душе, я безумно скучаю по тебе, папа», - написала Ким. На снимке девочке на вид лет десять, она сидит на руках у папы и обнимает его за шею.

Роберт был женат на Крис Дженнер с 1978 по 1990. В браке у них родилось три дочери: Кортни, Хлои и Ким, а также сын – Роберт Кардашья-младший. В 2007, через четыре года после смерти Роберта Кардашьяна в эфире американского кабельного телеканала "E!" Вышло реалити-шоу с участием его детей и бывшей жены под названием «Семейство Кардашьян». Именно эта телепередача сделала из родственников Роберта настоящих телезвёзд.  

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Трехлетний сын Сергея Лазарева стал донашивать вещи за звездным отцом

Катя Жужа показала постельное фото с усами

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова показала фото без макияжа

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем