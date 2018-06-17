Кардашьян показала уникальные детские снимки с отцом

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Роберта Кардашьяна называют «адвокатом дьявола» из-за работы над громким делом Симпсона, однако Ким поделилась трогательным детским фото с отцом.

Звезда реалити-шоу показала поклонникам в своём официальном Instagram-аккаунте уникальные детские снимки со своим отцом Робертом Кардашьяном, умершим в 2003 году. «Мне так тяжело на душе, я безумно скучаю по тебе, папа», - написала Ким. На снимке девочке на вид лет десять, она сидит на руках у папы и обнимает его за шею.

Роберт был женат на Крис Дженнер с 1978 по 1990. В браке у них родилось три дочери: Кортни, Хлои и Ким, а также сын – Роберт Кардашья-младший. В 2007, через четыре года после смерти Роберта Кардашьяна в эфире американского кабельного телеканала "E!" Вышло реалити-шоу с участием его детей и бывшей жены под названием «Семейство Кардашьян». Именно эта телепередача сделала из родственников Роберта настоящих телезвёзд.