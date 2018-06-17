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«Ты будешь древнеродящей!»: Мать Сати Казановой предрекла дочери бездетность

Сегодня, 08:22

Мать очень жестко высказалась о будущем дочери на шоу Леры Кудрявцевой.

Мать Сати Казановой предрекла 30-летней дочери бездетность, заявив, что уже через десять лет ее можно будет назвать «древнеродящей», если певица, наконец, решится на продолжение рода. Скандал разгорелся в ходе телепроекта Леры Кудрявцевой, куда и была приглашена Фатима Казанова, мама успешной женщины, сумевшей выбраться из бедности, окружавшей ее в Кабардино-Балкарии и поддерживающей материально свою семью.

Фатима заявила, что муж Сати, итальянский фотохудожник Стефано Тоццо ей пришелся по душе. Однако на этом, комплиментарная часть была закончена и мать напала на дочь с обвинениями. Сати была обвинена матерью в эгоизме и страсти к деньгам, что мешает ей подарить матери такую радость, как внуки. Между тем, только благодаря тому, что певице удалось закрепиться в столичной тусовке, семья Казановых у себя на родине живет безбедно.

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