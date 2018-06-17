Очумелые ручки: Фанаты Игоря Николаева проводят досуг с его картонной копией

Сегодня, 07:50

Поклонники российского музыканта не стали дожидаться его приезда в их город и устроили вечеринки на свой лад с почти живым Николаевым.

Среди российских слушателей родился новый флешмоб. Фанаты Игоря Николаева по всей России придумывают комичные или жизненные ситуации, в которых хотели бы очутиться вместе со своим любимым певцом. Но поскольку одного музыканта не хватит на всю Россию, поклонники слепили его собственными руками.

Досуг с россиянами проводит его картонная копия. Картонный Николаев играет в настольный футбол, отдыхает вечером с молодыми девушками, посещает семейные застолья, стоит в очереди в общепит и фотографируется с другими картонными звёздами. Конвейерное производство самого себя ничуть не смущает Игоря Николаева и он даже поблагодарил поклонников за креативное выражение любви и отличное настроение.