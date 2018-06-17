Анюта Рай без страховки чуть не сорвалась с обрыва в Рио-де-Жанейро

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Анюта Рай с подругой пошли на многое ради красивых снимков. Девушки даже взобрались на скалу в Рио-де-Жанейро, чем в итоге сильно напугали подписчиков.

Анюта Рай опубликовала фото с отдыха, где она с подругой позирует на скале. Вторая девушка делает стойку на руках и устойчиво стоит на земле, в то время как модель болтается на краю обрыва, едва держась за выступ. Фанаты пришли в ужас от такого номера ради фотографии. Всем было очевидно, что девушка без страховки, но вот действительно ли у нее под ногами пропасть – никто не знает.

Многие пытались вразумить девушку и сказать, что это слишком опасно, в то время как другие считают, что фото на обрыве было постановочным. Некоторые фанаты предположили, что внизу стоит батут, или есть другая скала. Поклонники уверены, что Анюта Рай хоть и смелая, но не настолько, чтобы рисковать сорваться с обрыва.