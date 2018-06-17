VistaNews.ru


Анюта Рай без страховки чуть не сорвалась с обрыва в Рио-де-Жанейро

Сегодня, 08:14

Анюта Рай с подругой пошли на многое ради красивых снимков. Девушки даже взобрались на скалу в Рио-де-Жанейро, чем в итоге сильно напугали подписчиков.

Анюта Рай опубликовала фото с отдыха, где она с подругой позирует на скале. Вторая девушка делает стойку на руках и устойчиво стоит на земле, в то время как модель болтается на краю обрыва, едва держась за выступ. Фанаты пришли в ужас от такого номера ради фотографии. Всем было очевидно, что девушка без страховки, но вот действительно ли у нее под ногами пропасть – никто не знает.
Многие пытались вразумить девушку и сказать, что это слишком опасно, в то время как другие считают, что фото на обрыве было постановочным. Некоторые фанаты предположили, что внизу стоит батут, или есть другая скала. Поклонники уверены, что Анюта Рай хоть и смелая, но не настолько, чтобы рисковать сорваться с обрыва.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Блогера Анюту Рай заинтересовала тема о попах

Анюта Рай эротично раздвинула ноги, прикрыв вагину ананасом

Голая блогерша Анюта Рай пристыдила свою учительницу по географии

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем