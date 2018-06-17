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Работа помогает Анджелине Джоли забыть о разводе

Сегодня, 09:52

Анджелина Джоли до сих пор переживает последствия тяжелого развода, хоть и старается не подавать виду. Однако её близкие замечают негативное воздействие от разрыва отношений. Инсайдеры рассказали о том, какими методами голливудская актриса борется с проблемами.

 Первым средством для того, чтобы забыть о разводе, Анджелина выбрала работу. Сейчас она усиленно трудится на съемках второй части фильма «Малифисента», что, бесспорно, ей помогает. При этом свободное от работы время звезды занимает подготовка к мероприятию в честь Всемирного дня беженцев. На нём Джоли примет участие в качестве посла доброй воли ООН. Благодаря работе Анджелина отвлекается от проблем, но из-за этого актрисе приходится постоянно находиться в напряженном состоянии.

Однако бракоразводный процесс отразился не только на самой Джоли, но и на её детях. Актриса старается проводить с ними как можно больше времени, но им всё равно тяжело смотреть на то, как расходятся родители. При этом Анджелина не способствует их общению с Брэдом Питтом. Стоит отметить, что суд уже предупреждал Джоли из-за её вмешательства в отношения детей с отцом.

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