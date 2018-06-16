Во время выступления американский исполнитель испугался воздушного шарика

Вчера, 22:59

Забавный курьезный случай вдоволь насмешил поклонников. Видео с вскриком певца распространяется по сети.

Во время выступления на фестивале в Голландии американский исполнитель Мэтт Бернингер испугался воздушного шарика. Кто-то из поклонников забросил большой синий шарик на сцену. Певец решил на него прилечь, однако, под воздействием массы тела Бернингера, шарик лопнул. Певец, по всей видимости, не ожидал такого поворота и громко вскрикнул от испуга в микрофон.

После забавного случая выступающий начал смеяться, как и его поклонники, которым пришелся по душе неудавшийся эксперимент с безобидным шариком. Теперь видео с концерта распространяется по сети, забавляя пользователей.