"Грязнут в собственных нечистотах": Чехова упрекнула людей в невоспитанности

Сегодня, 12:31

Телеведущая поражена поведением большинства людей, которые оставляют гнусные комментарии на её странице. В связи с этим она решила провести небольшую беседу.

Анфиса Чехова всегда старается откровенно делиться своими мыслями на собственной странице в Instagram. Но у любого блогера наступает момент, когда "держаться больше нету сил", и хочется высказаться по полной программе, чтобы никто не думал, что плохих комментариев никто не видит, в этот раз она упрекнула людей в невоспитанности.

Женщина преподала небольшой урок для невоспитанных людей, решив объяснить, что это вообще такое, и как себя нужно вести в современном обществе:

"Давайте поговорим о воспитании. Я (в наше время всё чаще, к сожалению) хорошо воспитана..хорошо воспитанный интеллигентный человек с детства усвоил: Нельзя указывать человеку на его недостатки, на какую либо неопрятность во внешнем виде.. я, в своей жизни, всё чаще встречаю людей, которые, как им кажется из благих побуждений, стремятся указать другому, что ему срочно надо что-то поправить. Но, это всё , господа хорошие, от плохого воспитания! Но, как я уже писала выше, воспитание в наше время отошло на второй план. Оно вымирает, как мамонты, и люди грязнут в собственных нечистотах, думая, что указать человеку на траву в зубах важнее, чем вникнуть в суть того, что он вам рассказывает! В довершении всего, предчувствуя некоторые комменты, скажу: Воспитанный человек дискутирует, уважая не только своё мнение, но и чужое. Он не нападает и не обвиняет. Он не демонстрирует открытой враждебности и использует в своей речи оскорбительных слов".