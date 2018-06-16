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Самойлова поймала младшую дочь с бюстгальтером в руках

Сегодня, 21:27

Модель оказалась не готова к такому быстрому взрослению ребенка, однако не растерялась и поделилась новостью с поклонниками.

Оксана Самойлова поймала свою младшую дочь Майю с бюстгальтером в руках, и в момент прихода мамы малышка принялась мерять непонятную для себя одежду на разные части тела.

По всей видимости, такое занятие пришлось по душе ребенку, что также повеселило современную маму. Через некоторое время Майя оказалась во дворе, где пыталась катать своих старших сестричек на качели.

Накануне Оксана Самойлова также порадовалась за свою дочку Ариелу, которая успешно окончила подготовительные курсы перед походом в первый класс. По всей видимости, речь идет об элитном учреждении для подготовки, ведь там Ариеле вручили роскошную статуэтку, как звезде на кинопремии.

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