Эмили Ратаковски едва не показала грудь на фото

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Бюст модели просто вывалился наружу, однако откровенный топ несколько прикрыл его, сохраняя интригу.

Эмили Ратаковски опубликовала «субботнее селфи» и едва не показала обнаженную грудь на фото. Знаменитость в очередной раз продемонстрировала свою сексуальную фигуру, однако мужской половине позволила пофантазировать, чему способствовал откровенный наряд и соблазнительный взгляд актрисы.

Ратаковски также показала снимок, сделанный в то же время, однако с другого ракурса. Фотография на первый взгляд выглядит обычно, однако на заднем плане просматривается отражение в зеркале, на котором модель можно разглядеть с другого ракурса в сексуальном белье.