«Мне было 20»: Анна Седокова задумалась о раннем материнстве

Сегодня, 20:11

Анна Седокова разоткровенничалась с поклонниками и ответила на их самые часто задаваемые вопросы о старшей дочери певицы.

Анна Седокова вспомнила, что родила свою первую дочь Алину, когда ей было всего 20 лет. «Я была не особо развита, конечно. Такой абсолютный ребёнок. Дерматиновые вещи из простых магазинов и романтичные розовые представления о браке», - объясняет она своё решение родить рано. После Алины Анна Седокова родила ещё двух детей от разных мужчин.

В свои 35 певица, наконец, пришла к пониманию, что она не жалеет ни о своём раннем материнстве, ни о проблемах из него вытекающих. Более того, на скачках, которые сегодня посетила Седокова со старшей дочерью, она ощутила, что «мне не нужна другая компания. И шляпка может быть не та и платье вдруг не село, а дочь моя точно та». Хотя роды в 20 лет сегодня вряд ли можно назвать ранними, ведь в комментариях поклонники говорят, что это самый «правильный» возраст для материнства.