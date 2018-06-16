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"Подтянем животик": Бузова показала свою бабушку

Сегодня, 19:57

Ольга Бузова продолжает делиться со своими подписчиками ппочти каждым своим шагом. На этот раз она показала отдых с членами семьи.

 В этот раз Ольга записала семейное «сториз», в котором показала поклонникам свою бабушку. Семья ехала в машине, направляясь в недавно открытый ресторан Бузовой. Увидев, что внучка говорит на камеру, Алла Тимофеевна поинтересовалась: «Это ты ому?», на что Ольга ответила: «Своим подписчикам». Алла Тимофеевна тут же, как подобает истинной женщине, замешкалась, поправляя одежду и со смехом сказала: «Подтянем животик».

Ольга Бузова решила устроить «семейный девичник». Она, первым делом, привела маму и бабушку в свой ресторан. Следующий «сториз» она записала уже оттуда. На них родственники певицы пробовали блюда, которые очень им понравились, а далее Ольга при всех вручила любимым женщинам по огромному букету цветов.

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