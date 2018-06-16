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Волконской-Решетовой хочется много есть, а приходится постоянно следить за фигурой, чтобы быть для своего избранника стройной красавицей.

Девушка Тимати устала соответствовать звезде и практически сдалась – в микроблоге модели появилась фотография, на которой Анастасия жадно поедает пиццу. Судя по снимку, знаменитость уже съела несколько кусочков, и на ее тарелке остался всего один. Такие пристрастия могут негативно сказаться на фигуре Решетовой, однако любовь к еде на этот раз победила. «Вечно голодная», - именно так подписано фото.

Модель в свои 22 года имеет сексуальное тело и радующие глаз параметры, однако для достижения таких результатов ей приходится жертвовать гастрономическими предпочтениями. Иногда у Насти случаются вот такие срывы на пиццу, но на фигуре это пока никак не отразилось.