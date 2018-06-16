Дарью Клюкину обвинили в подражании Наталье Красновой

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Дарья Клюкина выложила в свой Instagram фото, под которым высказала свои мысли о «сильных женщинах». Таким способом она поздравила Валентину Терешкову с годовщиной полета в Космос.

Дарья Клюкина, известная как победительница шоу «Холостяк» с Егором Кридом, выложила в Instagram фото и поделилась своим взглядом на понятие «сильная женщина». «Что для вас понятие «сильная женщина»? Для меня это та, что может работать, как мужчина, готовить для любимого, как шеф-повар, быть нежной, как мама, быть любящей, доброй, отзывчивой и гармоничной во всех своих проявлениях», - пишет девушка.

Идеальным примером «сильной женщины» для Клюкиной, по ее словам, является Валентина Терешкова. «Первая женщина-космонавт, покорившая 16 июня 1963 году космос. Уверенная, талантливая, работящая. Вот оно правильное сочетание качеств сильной женщины!», - с восторгом пишет модель. Пользуясь случаем, она поздравила Терешкову с годовщиной первого полета.

Многие подписчики начали делиться своими представлениями о «сильной женщине», а также приводить в пример автора поста: «Дарья Клюкина-пример стойкой,сильной и доброй девушки», «Пример сильной женщины — это ты! Несмотря ни на что, ты достойной себя ведешь!», «Для нас ты тоже сильная».

Однако нашлись и те, кто нашел сходство мыслей девушки с мыслями популярного блогера. Речь идет о Наталье Красновой, в подражании которой обвинили Дарью Клюкину. Действительно, Наталья свой пост начинает почти с тех же слов и тоже проводит аналогию между «сильной женщиной» и Валентиной Терешковой.