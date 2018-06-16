На неудачном фото у Самойловой поклонники заметили страшную болезнь

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Пока дочь Самойловой закончила обучение в детском садике, мама успела сильно похудеть и теперь поклонники подозревают у неё анорексию.

Неудачный снимок или же признак страшной болезни не даёт покоя фанатам Оксаны Самойловой. На своей странице в Instagram она показала совместное фото со своей дочкой, но внимание привлекла шея женщины. На фото видно, что фигура у Самойловой через чур изменилась. Теперь вместо изящной талии можно наблюдать анорексию. Поклонники заметили, что таким образом известная модель вероятно просто хотела себе «улучшить» форму головы и шеи, но результат подвергся критике.

В комментариях к публикации практически не было сообщений поздравительного характера. В основном поклонники стали переживать за страшное исхудание Самойловой. Некоторые считают, что Джигану следует следить за супругой, но сама модель на данный момент никак не прокомментировала такие обвинения.