«Не смеши людей!»: В Сети раскритиковали способ Бузовой искать любовь

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Чтобы её найти, певица решила продемонстрировать попу, едва прикрытую лёгким кружевным платьем, и длинные ноги. Однако фанаты заявили, что знаменитости следовало бы это делать, используя свои таланты, а не «демонстрируя эротику».

Ольга Бузова показала в Сети небольшой ролик, где она позирует на борту катера под собственный хит «Бери меня». В подписи знаменитости попросила любовь наконец-то найтись. Фанаты заявили, что так певица только насмешить людей и может.

Пользователи Сети раскритиковали образ Бузовой, отметив, что ей явно не нужен первый попавшийся мужчина, а тот, который будет соответствовать всем критериям, вряд ли появится после такой записи. По мнению отдельных подписчиков, в представленном ролике Ольга Бузова даже не напоминает настоящую девушку, а больше звезду какого-нибудь травести-шоу.