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"Наш цветочек": Милашка Билан слился с ромашками на фото

Сегодня, 17:40

Билан опубликовал в своем Instagram достаточно сентиментальный снимок на ромашковом поле.

Дима Билан отправился в отпуск, чтобы привести в порядок здоровье, долечив пневмонию, а также справиться с накопившимися делами. Недавно Билан поделился фото, на котором слился с ромашками. Снимок вызвал восторг у многих подписчиков: «Наш цветочек», «Очень красиво, а вы, Дима, смотритесь просто прекрасно среди этих ромашек», «На это фото можно смотреть вечно», «Отличное сочетание и слияние природы и человека».

Некоторые поклонники увидели грусть в глазах певца и стали задавать вопросы о его самочувствии. Другие обеспокоились, не вредно ли с ослабленным иммунитетом лежать на холодной земле. А еще один круг подписчиков начал философствовать о природе, ее ценности и красоте.

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