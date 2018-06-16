«Пара века»: Фанаты «поженили» Регину Тодоренко и Влада Топалова

Сегодня, 17:08

По мнению поклонников, встреча двух артистов в Лондоне случайностью никак быть не могла. Поклонники стали просить Тодоренко хорошо относиться к новому «мужу».

Сама певица назвала снимок, так потрясший фанатов, «встречей с фанатом». Однако интернет-пользователи не поверили. В Сети не первый день ходит слух о том, что у Тодоренко и Топаловой может быть роман, и новая фотография подтвердила все подозрения. Комментаторы порекомендовали артистам объявить, наконец, о своих отношениях официально, назвав их «парой века».

Некоторых подписчиков, однако, расстроил внешний вид Влада Топалова. По их мнению, артист сильно постарел, не выглядя даже на свои 32 года. Поклонники стали просить Топалова поберечься и не гробить своё здоровье, чтобы «женитьба» оказалась счастливой.