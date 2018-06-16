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Топурия оставила Гуфа ради дочки и бывшего

Сегодня, 17:00

Кети Топурия оставила Долматова в Израиле одного, а сама прибыла в Москву к дочке и экс-супругу. У маленькой Оливии вчера был день рождения.

Поклонники репера Гуфа и певицы «А’Студио» уже больше года обсуждают их роман. Они и сами не прочь подразнить, выкладывая фотографии, которые можно «додумать» самому. После новости о разводе Топурии с бизнесменом Львом Гейхманом осенью 2017, фанаты звезд еще больше заговорили об их отношениях. Однако нынешняя пассия скандального репера не пригласила его на праздник дочери. Скорее всего, она не хотела находиться в одном помещении с двумя «своими» мужчинами.

Кети и ее бывший муж устроили для своей маленькой принцессы огромный праздник с шариками, сладостями, огромным количеством подарков и сюрпризов, а также пригласили своих друзей с детьми. Трехлетняя Оливия наслаждалась воссоединением своих родителей. И наверняка это был лучший подарок ей на три года.

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