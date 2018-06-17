Ирина Агибалова решилась на липосакцию ног

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Отекание стоп, набухание вен, некрасивый вид – стали причинами кардинального решения.

Ирина Агибалова решилась на ответственный шаг в погоне за красотой и молодостью. Мама Маргариты и Ольги Агибаловых Ирина решилась стать еще более подтянутой этим летом. Секретным оружием женщина выбрала особую методику – липосакцию ног. Некоторое время тому назад она похудела.

Подтянутый живут, красивые руки, длинная шея – это все восхищало поклонников. Одним недостатком считали полные ноги. Теперь этого изъяна уже нет, и после операции Агибалова уже выписана врачами домой. Постельный режим, минимум нагрузок и витамин – это все значится в рекомендациях специалистов.