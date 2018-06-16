Ляйсан Утяшева выглянула из кустов Исландии

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Пока болельщики приступили к просмотру очередного матча ЧМ-2018, гимнастка решила отправиться в путешествие. В Россию уже прибыла треть населения островного государства, где данный вид спорта – всегда праздник.

Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками интересной фотографией, на которой выглянула из кустов в Исландии. Спортсменка присела в поле люпинов, где ее можно рассмотреть мини-варианте. Видимо, именно такие пейзажи привлекают супругу комедийного актера Павла Воли, который путешествует вместе с избранницей.

На страницах Ляйсан Утяшевой и ее известного мужа появилось уже несколько видеозаписей и снимков, где комик и гимнастка позировали на разнообразных локациях. По всей видимости, в Исландии сейчас прохладно, ведь на фотографиях супруги одеты совсем не по-летнему.