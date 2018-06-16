"Я ж суперзвезда": Сергей Зверев излучает секс на скачках

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Зверев прибыл на скачки Гран При Радио Монте Карло. Как отмечает он сам: «Звезда в восторге».

Сергей Зверев начал делиться с подписчиками Instagram видео со скачек Гран При Радио Монте Карло. На одном из них он позирует для папарацци. Звезда шоу-бизнеса для своего образа выбрал серый костюм от Берды Бекменова и его компании «TM LIMITED» и дополнил образ широкой черной шляпой из своей совместной капсульной коллекции с Иваном Богдель.

Видео Зверев прокомментировал следующим образом: «Стою весь из себя - излучаю секс. Все люди как люди - Я ж - суперзвезда», - цитирует стилист слова из новой песни Светланы Лободы «Суперзвезда».