«И это мода?»: Фанаты раскритиковали шляпу Дарьи Пынзарь

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Поклонники отметили, что головной убор напоминает «бант на голове первоклассницы». Пользователи Сети порекомендовали поскорее выбросить такую вещь из своего гардероба.

Дарья Пынзарь поделилась в Сети снимком, где вместе с Марией Погребняк побывала на Гран-при радио «Монте-Карло». Образы звёзд поклонникам категорически не понравились. Особенно много критики получили шляпы. Головной убор Марии Погребняк и вовсе был назвав «неаккуратным фотошопом».

Пользователи Сети подчеркнули, что «это явно не мода», а больше показатель полной безвкусицы, которую не стоило бы нигде демонстрировать. Также им не понравилось, как Дарья Пынзарь и Мария Погребняк стояли. «Землю ковыряли… Что за клоунада?» - удивился один подписчик.