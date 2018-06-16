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Поклонники не знают, чем Саша Плющенко заслужил «гром аплодисментов» в Японии

Сегодня, 16:02

Яна Рудковская поделилась видео, где 5-летний Саша исполняет свой номер на льду. Продюсер говорит, что ее сыну аплодировали стоя, но подписчики не могут понять за что.

Фестиваль в честь Майкла Джексона прошел в Японии, где Саша Плющенко уже успел дважды выступить со своим номером. Оба раза были чрезвычайно успешными, как уверяет его мама, и мальчик повез домой несколько мешков с подарками. Саша этому очень рад, как и возможности кататься рядом со своими кумирами – фигуристами Евгением Плющенко и Юдзуру Ханю.
Поклонники порадовались за то, что Саша успешно представляет Россию, однако не знают, чем же он заслужил «гром аплодисментов». На видео, по словам фанатов, мальчик еле передвигается, и единственный элемент, который он сделал красиво – это шпагат в конце. Кроме того, поклонники напомнили, что у Рудковской есть еще двое детей, и им бы хотелось наблюдать и за их успехами тоже, а не только за Сашей.

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