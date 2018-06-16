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"Британская Кардашьян" позволяет 16-летнему сыну делать откровенные снимки с её участием

Сегодня, 15:44

На 53-летнюю звезду сериала «Королевская семья» Лиз Харли посыпался шквал критики, когда она призналась, что её 16-летний сын Дэмиен сделал самые откровенные снимки из её Instagram-аккаунта. Однако оказалось, что актриса не единственная, кто грешит подобным.

Джилл Демирель часто сравнивают с Ким Кардашьян, ведь она прославилась благодаря участию в различных реалити-шоу в Британии. Девушка утверждает, что участие в откровенных фотосъёмках вместе с её 16-летним сыном Жаном помогает ему достичь его мечты стать фотографом. Демирель совершенно не видит проблемы в том, чтобы позволять сыну видеть её в провокационных позах и откровенном белье, а её сон, на удивление, тоже.

«Зачем мне платить за фотографии, если мой сын сделает это бесплатно и качественно? У него нет никаких эротических фантазий, он же мой сын! Он же видит меня в бикини на пляже, так в чем проблема снимать меня для рекламы моей линии белья?» - говорит телезвезда.

У Джилл есть еще два сына, 15-летний Джем и 16-летний Дженгиз, которые тоже задействованы в индустрии создания эротического белья и секс-игрушек. Демирель уверена, что сыновья гордятся маминой деловой хваткой и рады работать на благо семьи.

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