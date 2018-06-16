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Балерина призналась, что не обращает внимания на «диванных недоумков», ведь ее жизнь состоит из творчества и любви. Комментарии к публикации, на которой изображена сама Анастасия и еще несколько персонажей, оказались запрещены.

Волочкова считает себя интересным персонажем, о чем звезда балета рассказала фанатам. «Раз обо мне говорят, значит я ещё жива и интересна!», - начала свое высказывание знаменитость. Более того, балерина отметила, что благодарна тем людям, которые радуются врученным букетам из своих рук в руки знаменитости.

Анастасия Волочкова нередко запрещает фанатам оставлять комментарии под некоторыми записями, ведь после этого начинаются бурные обсуждения ее персоны. Пользователи обращают внимание не «традиционные шпагаты» балерины, ее откровенные снимки на пляжах без нижнего белья и другие моменты.