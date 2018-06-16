«Доросла»: Старшая дочь Седоковой охотится на мужчин вместе с мамой

Сегодня, 15:18

Прыткий взгляд Алины копирует поведение сексуальной Анны, испытавшей судьбу в трех браках.

На скачках Grand Prix Radio Monte Carlo сегодня очень многолюдно. Среди звезд заметили и Анну Седокову.

«Красивые дамы в разнообразных шляпках, импозантные мужчины в костюмах. Нервы, ставки, большие деньги и море фотографов. Скачки они такие», - подытожила Анна.

А вот старшая дочь экс-солистки «ВИА Гры» охотится на мужчин вместе с опытной мамой. Оценивающий взгляд Алины заметили подписчики Седоковой.

В комментариях фанаты оценили этот светский раут по-своему: «Божественный, сексуальный и в то же время сдержанный образ у Вас Анна! Очень мило! Дочка скромняшечка!», «Какие шикарные девушки и как гармонично подобраны образы!!! Платье – огонь», «Дочь красавица! Как мама. Доросла».