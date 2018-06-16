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Вера Брежнева гуляет по Италии с ножом

Сегодня, 17:19

Певица намекнула, что он нужен ей и подруге Кате Сильченко для защиты. Таких красавиц, как они, не упустят из виду даже криминальные личности.

С другой стороны, Брежнева также пошутила, что с ножом они с Сильченко и сами будут готовы на кого-угодно напасть. «С моей подельницей», - отметила певица в подписи к снимку. Интернет-пользователи такой юмор оценили хорошо. Некоторые подписчики Брежневой даже отметили, что подруги неплохо смотрелись бы в каком-нибудь фильме об итальянской мафии.

Других, впрочем, несколько покоробило высказывание певицы о красоте. Они отметили, что себя не стоит так хвалить, даже если внешность действительно очень достойная. Были, впрочем, и те, кто вообще не увидел в фотографии ничего интересного, назвав её «простой и бытовой».

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