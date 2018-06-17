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Грязный скандал в семье Шукшиной вышел на новый уровень

Сегодня, 05:15

Теперь «самозванная невестка» Фрейя Зильбер заявила о генетических доказательствах непосредственной причастности Макара к рождению ее ребенка.

Грязный скандал в семье Марии Шукшиной вышел на новый уровень, в очередной раз подогрев интерес двух лагерей поклонников. Зильбер после обвинений Макара Шукшина во всех прегрешениях, включающих в себя домашнее насилие, употребление запрещенных стимуляторов и так далее, неожиданно сделала заявление, что ее ребенок родился от Макара. Кроме того, мальчик прошел тест на ДНК и живет с мамой и папой.

Кого под «папой» имела в виду Зильбер, поклонникам остается только догадываться. Ведь свежи в памяти ушаты грязи, вылитые с обеих сторон в ходе склоки. Хотя Фрейя намекает на воссоединение с внуком великого писателя и дальнейшие совместные планы. Мария Шукшина ситуацию более не комментирует. Люди постарше, помнящие еще Василия Макаровича говорят, что ему посчастливилось умереть вовремя.

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