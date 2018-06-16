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«Полёт нормальный»: Беременная Хилькевич заинтриговала фанатов

Сегодня, 14:47

За актрисой в последнее время наблюдает масса поклонников, и этому есть свое объяснение. Пользуясь случаем, Анна решила обратиться к своему супругу и поделилась с публикой своим небольшим секретом.

В микроблоге беременная Хилькевич написала: «5 лет. Полёт нормальный», и такая фраза заинтриговала фанатов артистки. Многие сразу же поняли, что речь идет о «деревянной свадьбе», чему радуется Анна и делится с публикой. В комментариях к публикации появилось множество обращений, где пару со знаменательным днем поздравляли самыми необычными фразами.

«Пускай ваш самолёт никогда не опускается на посадочную полосу, а путь будет безоблачным», «Продолжайте полёт в том же направлении», «Желаю вам совместный полет на Марс еще», - писали поклонники Хилькевич. Не обошлось и без вопросов о родах, какого пола малыш, где познакомились будущие супруги и других. Однако актриса пока не успела ответить своим фанатам.

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