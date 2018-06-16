VistaNews.ru


Горячие интим-снимки жены Саркисова слили в Сеть

Сегодня, 14:30

Илона Котелюх имеет славу распутной мамы двух детей и продолжает блистать голышом.

В Instagram жены Саркисова периодично попадают компроматы и неожиданные ракурсы снимков. Часто девушка сама хвастается своими прелестями. В этот раз, горячие интим-снимки Илоны слили в Сеть.

Добавляет пикантности новость о том, что недавно избалованная жена совладельца крупной страховой компании «РЕСО-Гарантия» вновь стала мамой. Хоть жена Саркисова прикрывала привлекательную грудь, лицо скрыть не пыталась вовсе. Возможно, это был пиар-ход или же компромат слили, данных в истории пока нет.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Модель Илона Котелюх родила бизнесмену Николаю Саркисову дочь

Интим-фото модели из Воронежа в мини-бикини покорило Сеть

Хакеры слили в сеть очередную порцию интим-фото Дженнифер Лоуренс

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем