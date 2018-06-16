Горячие интим-снимки жены Саркисова слили в Сеть

Сегодня, 14:30

Илона Котелюх имеет славу распутной мамы двух детей и продолжает блистать голышом.

В Instagram жены Саркисова периодично попадают компроматы и неожиданные ракурсы снимков. Часто девушка сама хвастается своими прелестями. В этот раз, горячие интим-снимки Илоны слили в Сеть.

Добавляет пикантности новость о том, что недавно избалованная жена совладельца крупной страховой компании «РЕСО-Гарантия» вновь стала мамой. Хоть жена Саркисова прикрывала привлекательную грудь, лицо скрыть не пыталась вовсе. Возможно, это был пиар-ход или же компромат слили, данных в истории пока нет.