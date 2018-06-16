Лобода оценила танец головы от поклонников

Сегодня, 14:05

Видео креативного плагиата певица разместила в Instagram, чем запустила флешмоб #Яsuperstar.

Певица Светлана Лобода родила дочку и успела появитсья на премии МУЗ-ТВ в идеальной форме. Но опубликовать полную версию клипа на песню SUPERSTAR пока не решилась. Фанаты не стали дожидаться и самостоятельно сняли ролик. Лобода оценила креативный танец головы от поклонников. В Instagram опубликованное видео поразило своей оригинальностью.

«Лицо надо чтоб открывалось!!!! а ты снял своё видео на #superstar?? Хештег #ЯSuperStar. LOBODA», - говорится в описании.

Подписчики поддержали интересную идею, засыпали автора благодарностями и похвалой. Теперь всем желающим нужно опубликовать свое трактование клипа #superstar и ждать ответа от одной из самых сексуальных исполнительниц современности.