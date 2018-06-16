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Мама Селены Гомес не разрешает дочери комментировать ссору со Стефано Габбана

Сегодня, 14:04

После громкого заявления сооснователя модного дома Dolce&Gabbana о «неприглядной» внешности звезды Селены Гомес, многие артисты и фанаты заступились за девушку, но не она сама.

Комментарий Стефано Габбана под постом Гомес собрал массу негатива в его сторону. Напомним, что мужчина описал певицу как уродливую со своего личного аккаунта. Спустя всё время, которое скандал обсуждается в СМИ, он не попросил прощения и даже не объяснил причину высказывания в соцсети. А на все нападки поклонников Гомес в комментариях отвечает издёвкой.

Первой защитить подругу взялась её коллега Майли Сайрус. Но сама Селена Гомес так и не дала знать, что думает по этому поводу. Оказалось, что в их семье так принято. Комментировать ссору с дизайнером девушке запретила мама, сказав в интервью: «Когда кто-то высказывается о другом человеке, используя слова с такой ненавистью, у нас принято не обращать на это внимание. Нужно быть выше этого!»

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