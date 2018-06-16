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«Какой скудный наряд!»: В Сети раскритиковали образ Галь Гадот со съёмок «Чудо-женщины-2»

Сегодня, 13:56

Фанаты отметили, что сама исполнительница главной роли выглядит прекрасно. Однако её наряд слишком слабый для заявленных характеристик.

Несмотря на масштабную критику, первая часть «Чудо-женщины» смогла стать очень кассовой картиной. Поэтому было принято решение снимать вторую, где главная героиня будет бороться уже с Советским Союзом в период холодной войны. Образ персонажа Галь Гадот фактически не меняли, и в этом поклонники киноленты нашли огромный минус.

Изучая фото со съёмок, фанаты начали критиковать его за скудность элементов. В Сети подчеркнули, что героиня должна выглядеть совершенно в том числе и в плане наряда, так как отсутствие эффектности может сказаться и на желании смотреть будущий киношедевр.

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