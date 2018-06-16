«А я ничего!»: Собчак поразила фанатов самовлюбленностью

Пыталась затмить подругу-невесту на свадьбе, но прогадала с туфлями из ЦУМа - так начинался троллинг известной шоу-women в Instagram.
Собчак опубликовала необычный снимок с торжества бракосочетания самой модной в России светской львицы Оксаны Лаврентьевой. На свадьбу Ксения выбрала нежный наряд пудрового цвета. Платье подчеркнуло красоту плеч Собчак, а его длинна выглядела эффектно. Папарацци приметили, что на Собчак были непримечательные туфли из ЦУМа. Манерный наряд телеведущей испортили ее собственные комментарии.
Ксения поразила фанатов самовлюбленностью, и получила в ответ не совсем радужные слова: «Так уже забили людей критикой, что они уже в собственных постах пишут, что, по их мнению, они прекрасно выглядят, пытаясь избежать очередного негатива в комментах!», «о чем вы вообще? ничего??? мило, но самовлюбленно!».
Несмотря на хейтеров, сотни комментаторов поддержали любимую телеведущую в ее стремлении быть красивой и нежной.