«А я ничего!»: Собчак поразила фанатов самовлюбленностью

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Пыталась затмить подругу-невесту на свадьбе, но прогадала с туфлями из ЦУМа - так начинался троллинг известной шоу-women в Instagram.

Собчак опубликовала необычный снимок с торжества бракосочетания самой модной в России светской львицы Оксаны Лаврентьевой. На свадьбу Ксения выбрала нежный наряд пудрового цвета. Платье подчеркнуло красоту плеч Собчак, а его длинна выглядела эффектно. Папарацци приметили, что на Собчак были непримечательные туфли из ЦУМа. Манерный наряд телеведущей испортили ее собственные комментарии.

«Мне кажется на свадьбе @olololnew я была очень ничего:) но это личное оценочное суждение! Поздравляю еще раз!», - сообщила Собчак.

Ксения поразила фанатов самовлюбленностью, и получила в ответ не совсем радужные слова: «Так уже забили людей критикой, что они уже в собственных постах пишут, что, по их мнению, они прекрасно выглядят, пытаясь избежать очередного негатива в комментах!», «о чем вы вообще? ничего??? мило, но самовлюбленно!».

Несмотря на хейтеров, сотни комментаторов поддержали любимую телеведущую в ее стремлении быть красивой и нежной.