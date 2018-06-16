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«Его надо спасать»: 5-летний Саша Плющенко показал мешки подарков от японцев

Сегодня, 12:01

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко показал, как распаковывает «тонну» подарков, сделанных ему японским фан-клубом, пока в России его маму и папу спешат чуть ли не лишить родительских прав.

Семья Плющенко отправилась в Японию откатывать свою известную программу. Евгения Плющенко очень любят во многих странах, особенно, в Азии и Латинской Америке. Там организованы фан-клубы, которые первыми раскупают билеты на шоу артиста. Наступает отцу на пяты и 5-летний Саша. Мальчика принимают в Японии активнее, чем его отца, чем очень гордятся звёздные родители.

Яна Рудковская ранее упомянула о мешках игрушек, которые подарили юному фигуристу японские поклонники. И, говоря о мешках, она ничуть не преувеличила. На новом видео маленький Саша Плющенко показал, как разбирает подарки. Среди них были как мягкие зверьки, так и недешёвые игрушки. Пока Саше понравился рюкзак в виде машинки. Но недоброжелатели не успокаиваются и стоят на своём: мальчика нужно спасать из семьи, пока из него не сделали бездушную «машину».

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