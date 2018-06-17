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Предсказательница рассказала о будущем ребенке Овечкина и Шубской

Сегодня, 00:15

Участница «Битвы экстрасенсов» поделилась своими предсказаниями по поводу будущих детей знаменитого хоккеиста и его возлюбленной. Она увидела в двух деток. 

Кажетта Ахметжанова уверена, что первенцем Овечкина и Шубской будет именно мальчик. Однако предсказывает в их семье будет двое детей. Предсказательница также не может утверждать, что Анастасия не беременна двойней. Но мальчик будет у них точно. Кажетта увидела и схожесть будущего малыша с покойной матерью Шубской, Верой Глаголевой. Пара уже ждет – не дождется своего первого ребенка.

В этом году капитану хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» удалось выиграть «Кубок Стэнли». Александр шел к этому 10 лет. При этом забросив 15 шайб, он стал лучшим снайпером плей-офф. 2018 год явно станет одним из самых лучших в жизни хоккеиста.

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