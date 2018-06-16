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Кто стал донором: Лена Миро разобралась в отцах детей Пугачёвой и Галкина

Сегодня, 10:36

Пять лет прошло с того дня, как скандальное семейство Пугачёва-Галкин стали счастливыми родителями двойняшек. И из года в год у поклонников растёт сомнение в отцовстве Максима Галкина.

В этом попыталась разобраться и Лена Миро. Известный блогер также поддержала слух о том, что сын Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Гарри подозрительно похож на Филиппа Киркорова. Об этом певец и юморист тоже шутили, но слухов меньше от этого не стало. Наоборот, их стали обвинять в сокрытии правды. Хотя сама Пугачёва сожалела о браке с королём эстрады и вряд ли позволила бы ему стать отцом её детей, как упоминали некоторые фанаты.

Не так давно на российском телевидении некогда известный Сергей Челобанов, который порядка 30 лет назад был любовником Примадонны, признался, что в те времена стал донором спермы. Но использовали её только недавно. Так Лена Миро намекает, что дети Пугачёвой и Галкина всё же имеют разных отцов: Гарри получил гены Киркорова, а маленькая Лиза – Челобанова.

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