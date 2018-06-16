Сегодня, 09:40

По крайней мере, на открытии Чемпионата мира в Лужниках и стартовом матче сборной России, 47-летняя телеведущая была замечена. На трибуне Лера сидела со своим мужем хоккеистом Игорем Макаровым.

Несмотря на беременность, Лера Кудрявцева посетит матчи ЧМ-2018, для чего заблаговременно приобрела билеты и оформила паспорт болельщика. Как пишет Кудрявцева на своей страничке в социальной сети, ее привела в восторг игра сборной России против «львов пустыни» из Саудовской Аравии. Положительные эмоции, по мнению телеведущей, помогут ее ребенку после появления на свет, стать оптимистом.

Поклонники Леры не замедлили с комментариями, выразив надежду, что российские футболисты не причинят ей психологического дискомфорта в своих дальнейших матчах. Кроме того, пользователи восхитились внешним видом Кудрявцевой, которая в довольно рискованном возрасте решилась родить ребенка. Также были высказаны пожелания игроку «Салавата Юлаева» Макарову, беречь супругу и помогать ей во всех делах.